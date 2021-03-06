ضبط 388 زجاجة زيت مقلدة في حملات تموينية بالشرقية

شن قطاع التموين بمركز الإبراهيمية بمحافظة الشرقية برئاسة إبراهيم دسوقي، حملة على التجار التموينيين.وأسفرت الحملة عن ضبط (316 زجاجة زيت طعام زنة الواحدة لتر، والوزن الفعلي 750 لتر، واستخدام علامات تجارية مقلده للغير مما يُعد غشا تجاريا)، وتم التحفظ عليهم تحت تصرف النيابة، وتحرير محضر ضد صاحب مجمع للسلع الغذائية بكفور نجم بمركز الإبراهيمية.كما تم ضبط (72 زجاجة زيت طعام واستخدام علامات تجارية مقلده للغير مما يعد غش تجارى وتم التحفظ عليهم )وتحرير محضر ضد التاجرة التموينية، وتم ضبط التاجر بناحية كفور نجم يقوم بتحصيل مبالغ بسعر أعلى من السعر الرسمي للسلع التموينية وتم تحرير محضر بالواقعة، كما تم تحرير محاضر ضد خمس تجار تموين لاستمرار الغلق وعدم ممارستهم للنشاط التمويني.