محافظ أسوان: تحصيل 71 مليون جنيه من 19.5 ألف طلب تصالح

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان مواصلة المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بمختلف المدن والمراكز في تلقى طلبات التصالح في مخالفات البناء التي وصلت حتى الآن إلى 19.5 ألف طلب بإجمالى متحصلات مالية بلغت نحو 71 مليون جنيه، مناشدًا المواطنين سرعة التوجه لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء قبل إنتهاء المهلة المحددة التي أعلنها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بنهاية مارس الجارى، وهو الذي يتطلب ضرورة استيفاء المستندات المطلوبة للتصالح للإسراع بأعمال اللجان الفنية للبت في هذه الطلبات، خاصة أنه تم تشكيل أكثر من لجنة طبقًا لحجم الطلبات المقدمة.وأشار اللواء أشرف عطية إلي أنه يتم استقبال طلبات التصالح من المواطنين على أى نوع من المخالفات مع دفع رسوم المعاينة وذلك تنفيذًا لتوجهيات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، وأيضًا تعليمات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية في هذا الشأن، موضحًا أنه وفقًا للتعليمات الواردة يقوم المتقدم بالتصالح بسداد 40 % خلال شهر مارس وذلك بدلًا من تسديد نسبة جدية التصالح التي تراوحت ما بين 25% و35% خلال الفترة الماضية.وأضاف محافظ أسوان أن هناك تعليمات مشددة للمسئولين بالمراكز التكنولوجية بأهمية الالتزام بتطبيق كل الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا والحفاظ على سلامة المترددين والعاملين بها من أي أضرار.