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السبت 06 مارس 2021 الموافق 22 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بدء تنفيذ 47 مشروعًا بقطاعات البنية التحتية والخدمات بأسوان

السبت 06/مارس/2021 - 02:42 م
البنية التحتية
البنية التحتية
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كشف اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، عن انطلاق مشروعات المبادرة على أرض الواقع في قرى مركزى إدفو وكوم أمبو، حيث قام فرع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بطرح 12 مشروعا لتحسين مياه الشرب، وهو الذى توازى مع قيام فرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بتسليم المواقع للشركات المنفذة، لتنفيذ مشروعات الصرف الصحي بـ10 قرى، كما تمت المعاينة لمواقع مشروعين لإنشاء محطتى مياه شرب.

وأكد المحافظ على أن هناك منظومة متكاملة تسابق الزمن فيها الجهات الحكومية وشركاء النجاح من مؤسسات المجتمع المدنى لتنفيذ مشروعات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى للتطوير الشامل لقرى الريف المصرى.

أوضح أن  هيئة الأبنية التعليمية بأسوان بدأت في تنفيذ مشروعات إنشاء وإحلال وتجديد 8 مدارس، بجانب مشروعات الإحلال الكلى والتوسيع والتطوير وإضافة الأسوار لـ١٤ مدرسة، علاوة على قيام هيئة الخدمات البيطرية بالبدء في إنشاء الوحدة البيطرية بوادي الصعايدة

وأضاف محافظ أسوان أنه سيتم تباعًا طرح باقى المشروعات في قطاعات البنية التحتية والخدمات العامة من أجل تحسين حياة ومعيشة نحو ثلثى سكان المحافظة، لتحويل المبادرة الرئاسية إلى واقع ملموس وتغير شامل داخل هذه القرى، وهو الذى يتواكب مع مشروعات المرحلتين الأولى والثانية لمبادرة "حياة كريمة" بإجمالى 83 مشروعا وباعتمادات 280٫7 مليون جنيه.

وأشاد المحافظ  بالدعم والجهود المبذولة من شركاء التنمية المستدامة، وهما مؤسسة "حياة كريمة ومؤسسة صناع الخير"، خاصة دورهما البناء والملموس، سواء في رفع كفاءة المنازل أو مبادرة التصالح حياة أو التدخلات الاجتماعية من خلال القوافل الطبية والبيطرية والمساعدات العينية.

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