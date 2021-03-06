وزير النقل يتفقد تنفيذ «مونوريل العاصمة الإدارية» و«القطار الكهربائي»

تابع الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اليوم، يرافقه رئيس وقيادات الهيئة القومية للأنفاق، أعمال تنفيذ القطار الكهربائي "LRT" (السلام-العاصمة الإدارية الجديدة-العاشر من رمضان)، وبدأت الجولة بتفقد محطة عدلي منصور المركزية التبادلية الكبيرة التي ستضم مجمع نقل متكامل الخدمات ومنطقة تجارية استثمارية على مساحة 15 فدانا، ليتم تبادل الخدمة بين 5 وسائل نقل مختلفة، حيث تشمل محطة لمترو الخط الثالث(تم افتتاحها وتشغيلها) ومحطة للقطار الكهربائي ومحطة للسكك الحديدية "القاهرة-السويس" ومحطة للسوبرجيت، بالإضافة إلى الأتوبيس الترددي (عدلي منصور-السلام)، موجها بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور لضمان سيولة الحركة المرورية في كافة الشوارع المحيطة بالمحطة.وتفقد الوزير أعمال تركيبات السكة بجسر المشروع والتي تشمل (البازلت، الفلنكات، القضبان)، حيث تمّ الانتهاء من أعمال السكة في عدد من القطاعات، كما تم متابعة تشطيبات المحطات والكباري، حيث يشمل المشروع 4 كباري سيارات جاري تنفيذ أعمال التشطيبها النهائية لها، وهي "الهايكستب، المستقبل 1، المستقبل 2، الشروق"، كما يشمل المشروع 7 كباري لمسار "LRT"، جاري تنفيذ التشطيب النهائية لأربعة كباري منها، هي "الإسماعيلية والسويس وجنيفة والروبيكي 2"، كما أنه جاري تنفيذ كباري "الروبيكي 1، العاصمة 1، العاصمة 2"، والتي أصبحت في مراحلها الأخيرة بالإضافة إلى أن المشروع يشمل 3 أنفاق وهي نفق "سيارات عند حدائق العاصمة، نفقين LRT نيو هليوبوليس وبدر)، تم الانتهاء من تنفيذها، وبلغت نسبة التنفيذ الكلية للأعمال الإنشائية للمرحلتين الأولى والثانية (مدني، تشطيبات) 79%.كما تابع الوزير أعمال تنفيذ المرحلة الثالثة من المشروع والتي تشمل محطات (العاصمة الإدارية 3، القيادة الاستراتيجية، المدينة الرياضية، المحطة المركزية التبادلية مع القطار الكهربائي السريع)، حيث جاري الانتهاء من أعمال الجسات وجاري إصدار اللوحات التنفيذية للبدأ في أعمال تنفيذ المرحلة، موجها بضرورة العمل على مدار الساعة والالتزام التام بالخطة الزمنية للمشروع وأن تتم كافة الأعمال وفقا لقياسات الجودة العالية خاصة مع أهمية المشروع الذي يعتبر شريان تنمية جديد للمجتمعات العمرانية الجديدة (العبور، المستقبل، الشروق، هليوبوليس الجديدة، بدر، المنطقة الصناعية والعاشر من رمضان، العاصمة الإدارية الجديدة).وسيتبادل القطار الكهربائي الخدمة مع الخط الثالث للمترو في محطة عدلي منصور ومع القطار الكهربائي السريع العين السخنة العلمين في المحطة المركزية ومع مونوريل العاصمة الإدارية في محطة مدينة الفنون والثقافة، وقد تم الانتهاء من تصنيع 4 قطارات من إجمالي 22 قطارًا بالصين، حيث أنه من المخطط بدء أعمال التشغيل التجريبي في أغسطس 2021 ليتم افتتاح المرحلتين الأولى والثانية في احتفالات أكتوبر 2021.وتم الأسبوع الماضي توقيع عقد إدارة وتشغيل وصيانة القطار الكهربائي بين الهيئة القومية للأنفاق وشركة "RATP DEV"، وتنفيذ هذا التعاقد حاليًا كان ضروريًا أثناء فترة التنفيذ وتشطيب المحطات لتواجد الشركة وتلبية أي مطالب لها أثناء التنفيذ ومعايشة الأعمال لتكون جاهزة للتشغيل فور انتهاء أعمال الإنشاء.بعدها تابع الفريق مهندس كامل الوزير معدلات تنفيذ مشروع قطاع مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة، الذي يبلغ طوله 56.5 كم بدءًا من محطة الاستاد بشارع يوسف عباس وحتى محطة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة بعدد 22 محطة، حيث يتم تنفيذ أعمال الخوازيق والأعمدة والكمرات بطول المسار، مؤكدا على ضرورة أن يتم إعادة الشيئ لأصله بكافة الطرق المتواجدة بقطاعات تنفيذ المشروع، عقب الانتهاء من تنفيذ أعمدة المونوريل، بالإضافة إلى ضرورة العمل على مدار الساعة، وأن تتم كافة الأعمال وفقا لقياسات الجودة العالية، خاصة وأن مشروع المونوريل سيدخل مصر لأول مرة وسيمثل نقلة وتحولا كبيرا في وسائل المواصلات، لافتا إلى أن هذه النوعية من المواصلات تتسم بأنها وسائل نقل سريعة وعصرية وآمنة وصديقة للبيئة، وتوفر استهلاك الوقود، وتخفض معدلات التلوث البيئي وتخفف الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسية، وتجذب الركاب لاستخدامها بدلًا من السيارات الخاصة.وأضاف، أن قطاع مونوريل العاصمة الإدارية سيربط إقليم القاهرة الكبرى بالمناطق والمدن العمرانية الجديدة شرقًا (القاهرة الجديدة - العاصمة الإدارية)، وسيساهم في تيسير حركة نقل الموظفين والوافدين من القاهرة والجيزة إلى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية لتكامله مع الخط الثالث للمترو عند محطة الاستاد، ويتم تنفيذه على مرحلتين على التوازى، تمتد المرحلة الأولى من موقع الورشة بالعاصمة الإدارية الجديدة حتى محطة مسجد المشير بطول نحو 45 كم ومخطط افتتاحها في نهاية مايو 2022، وتمتد المرحلة الثانية من محطة مسجد المشير حتى محطة الاستاد بطول نحو 11.5 كم ومخطط افتتاحها في فبراير 2023، منوهًا أن قطاعي المشروع (العاصمة الإدارية الجديدة والسادس من أكتوبر) يتم تنفيذهما من خلال تحالف يضم شركات (الستوم، أوراسكوم، المقاولون العرب) ويبلغ طولهما 98.5 كم بعدد 34 محطة وسيساهمان في التنمية المستدامة شرق وغرب القاهرة لتحقيق رؤية مصر 2030، حيث أن منظومة النقل هي أحد شرايين التنمية العمرانية والاقتصادية.