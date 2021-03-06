«المترو»: غرامة لعدم ارتداء الكمامة لأصحاب المحلات والأكشاك بالمحطات

أكدت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مرفق مترو الأنفاق، أن هناك حملات تفتيش مستمرة على الأكشاك والمحلات التجارية الموجودة داخل المحطات للتأكد من ارتداء الكمامة أثناء التواجد طوال اليوم.وأوضحت شركة المترو، عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه يتم توقيع غرامة مالية على الأكشاك والمحلات التجارية في حال عدم ارتداء الكمامة، وفي حال تكرار الأمر تتم مضاعفة الغرامات المالية، للتأكد من فرض حالة الالتزام على كل المتواجدين داخل المترو، لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد.