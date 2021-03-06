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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

99.95 % نسبة دخول الطلاب على منصة الامتحانات بالوادي الجديد

السبت 06/مارس/2021 - 02:19 م
جريدة الدستور
محمد مهدي
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أكد الدكتور سمير النيلي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، على انتظام دخول طلاب الصف الأول الثانوي على منصة الاختبار الإلكتروني الذي جرى اليوم بمادتي الفيزياء والفلسفة والمنطق لطلاب الصف الأول الثانوي، مشيرا إلى أن نسبة بلغت الدخول على المنصة الإلكترونية 99،95 % إلى جانب تسجيل حالة غياب واحدة.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم الوادي الجديد، أن الاختبارات مرت بسلام نتيجة للتعاون الجاد والمثمر من الجميع بالإدارات التعليمية المختلفة والإدارات النوعية بالمديرية، مضيفا أن غرفة عمليات المديرية على تواصل مستمر مع جميع الإدارات التعليمية بالمحافظة عبر شبكة "سكايب" والمدارس الثانوية التابعة لها لتلقي أي شكاوى إن وجدت والعمل على حلها على الفور.

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