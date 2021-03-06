«التضامن»: قاعدة بيانات لتسهيل تسجيل ذوي الإعاقة بمكاتب التأهيل

قالت وزارة التضامن الاجتماعي، إن مكاتب التأهيل تعمل بشكل طبيعي لاستقبال طلبات ذوي الإعاقة، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.وأضافت عبر موقعها الإلكتروني، أنه تم تأسيس قاعدة بيانات للتسجيل الإلكتروني لذوي الإعاقة، كما تم ميكنة جميع مكاتب التأهيل، وذلك لتسهيل إجراءات إدخال بياناتهم عليها.من جهتها، أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، أنه جار التعاون مع وزارة الصحة لشمول جميع ذوي الإعاقة بالرعاية الصحية، حيث تم تطوير آلية مُميكنة للكشف الطبي تراعي الشفافية، والنزاهة، لافتة إلى أنه تم التوسع في عدد اللجان المتاحة للكشف الطبي ليصل إلى 45 لجنة على مستوى الجمهورية.