حسان دياب يلقى كلمة حول الأوضاع الاقتصادية في لبنان

يلقى رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب، اليوم السبت، كلمة عن الأوضاع الراهنة في البلاد.وأفاد مجلس الوزراء اللبنانى فى بيان له اليوم، أن كلمة دياب ستكون فى تمام الساعة الرابعة من بعد ظهر اليوم السبت.وفى وقت سابق من اليوم، تجمع عدد من الناشطين في حراك صيدا بساحة الثورة عند تقاطع ايليا وقاموا بإشعال الإطارات المطاطية وأقفلوا جانبا من الطريق قبل أن يتدخل ​الجيش اللبناني​ ويطلب منهم عدم إقفالها.كما قطع المحتجون السير على تقاطع بشارة الخوري بيروت، وذلك احتجاجا على تردى الأوضاع المعيشية وتراجع سعر الصرف أمام الدولار.