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السبت 06 مارس 2021 الموافق 22 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

السعودية تغلق 6 مساجد بعد ثبوت 6 حالات كورونا بين المصلين

السبت 06/مارس/2021 - 02:58 م
السعودية غلق مساجد
السعودية غلق مساجد
أميرة العنانى
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أغلقت وزارة الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم، 6 مساجد مؤقتًا في أربع مناطق بعد ثبوت 6 حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 27 يومًا 224 مسجدًا، تم فتح 208 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

وبينت الوزارة، في تقرير صادر اليوم السبت الثاني والعشرين من شهر رجب لعام 1442هـ، أن المساجد المغلقة هي: اثنان في منطقة مكة المكرمة تم رصد إصابة واحدة بكل مسجد، ومسجدان في منطقة تبوك، ومسجد واحد بمنطقتي القصيم والشرقية، وتم رصد إصابة واحدة بجميع المساجد المغلقة.

كما أشارت الوزارة إلى إعادة فتح 12 مسجدًا، ثلاثة بمنطقة الرياض، وثلاثة في مكة المكرمة وثلاثة بالمنطقة الشرقية، ومسجدين بمنطقة حائل، ومسجد بمنطقة عسير، وذلك بعد اكتمال كافة الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

ودعت الوزارة، في ختام بيانها اليومي، المصلين ومنسوبي المساجد بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية لسلامة وصحة مرتادي بيوت الله.

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