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السبت 06 مارس 2021 الموافق 22 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حبس عاطل ضبط بحوزته 50 طربة لمخدر الحشيش بالبحيرة

السبت 06/مارس/2021 - 02:50 م
حبس عاطل
حبس عاطل
البحيرة معوض هويدى
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قررت النيابة العامة بمركز إيتاى البارود بمحافظة البحيرة، تحت إشراف المستشار الدكتور أحمد التهامى المحامى العام لنيابات جنوب البحيرة، حبس عاطل أربعة أيام، تم ضبطه وبحوزته 50 طرية لمخدر الحشيش بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود.

وكانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، وبالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى، والأمن العام ومديرية أمن البحيرة، قد تمكنت من ضبط 50 طربة لمخدر الحشيش ومبلغ مالى، هاتف محمول بحوزة أحد الأشخاص، وذلك حال استقلاله دراجة نارية دون لوحات بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود، وبمواجهته اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار.

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