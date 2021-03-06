«مستقبل التراث العمرانى للقاهرة» على مائدة الأعلى للثقافة الأربعاء

تنظم لجنتا الترجمة ولجنة الفنون التشكيلية والعمارة بالمجلس الأعلى للثقافة، في السادسة مساء الأربعاء المقبل، ندوة بعنوان "مستقبل التراث العمرانى للقاهرة" بقاعة المجلس.ومن المقرر أن يدير الندوة الدكتور أنور مغيث، مقرر لجنة الترجمة، والدكتورة دليلة الكردانى مقررة لجنة الفنون التشكيلية والعمارة، ويشارك بها كل من أيمن فؤاد سيد، مؤرخ ومفكر مصرى بالتاريخ والحضارة العربية والإسلامية، الدكتورة جليلة القاضى، أستاذ التخطيط العمرانى، الفنانة التشكيلية سرية صدقى، الدكتور محمد عفيفى، المؤرخ وأستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بكلية الآداب- جامعة القاهرة،الدكتور نزار الصياد المعمارى والمخطط ومؤرخ للمناطق العمرانية، والدكتورة نيللى حنا، المؤرخة وأستاذ التاريخ العثمانى ورئيس قسم الحضارة العربية والإسلامية بالجامعة الأمريكية.وتتضمن الندوة عرض ومناقشة عدد من الترجمات العربية لبعض الأعمال التاريخية، والتي تناولت القاهرة؛ والتي صدر بعضها عن المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي، والهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، بالإضافة إلى بعض الترجمات الصادرة عن عدد من دور النشر الخاصة، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.