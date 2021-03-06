بدء عمل اللجنة المشكلة لوضع مقترحات قانون الشهر العقاري

تواصل اللجنة المشكلة بقرار من المستشار عمر مروان وزير العدل وبرئاسة الدكتور جمال ياقوت رئيس قطاع الشهر العقاري والتوثيق، أعمالها لوضع المقترحات والرؤى حول التعديلات المطلوب إجراؤها على قانون تسجيل الوحدات بالشهر العقاري بما يضمن توفير كافة سبل الراحة والتبسيط للمواطنين.وتعقد اللجنة بدء من اليوم جلساتها بصفة دورية ومستمرة لمناقشة مقتراحاتها لتيسير وتبسيط اجراءات تسجيل العقارات للمواطنين ووضع سقف زمني لكل إجراء.ومن المنتظر أن تنتهي اللجنة من عملها خلال مدة أقصاها أسبوع ورفع تقريرها للمستشار أشرف رزق مساعد وزير العدل لقطاع الشهر العقاري والتوثيق لعرضه على وزير العدل تمهيدًا لطرحها لمناقشتها بالحوار المجتمعي مع القوانين والمختصين قبل عرضها على مجلس النواب لإقرارها.