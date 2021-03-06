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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بطاقة 18 ألف رأس ماشية.. افتتاح محجر الدلتا للإنتاج الحيواني بالإسكندرية

السبت 06/مارس/2021 - 05:02 م
افتتاح محجر الدلتا
افتتاح محجر الدلتا للإنتاج الحيواني
هبة عويضة
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افتتح اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم، مشروع محجر شركة الدلتا للإنتاج الحيواني بطاقة استيعابية 18 ألف رأس ماشية، والذي يقع علي مساحة 40 فدانًا، بالكيلو 54 طريق الإسكندرية القاهرة الصحراوي، وهو محجر طبي يتم وضع الحيوانات المستوردة فيه مدة لا تقل عن 40 يوم للتأكد من خلوها من الأمراض، وحاصل على ترخيص من هيئة الخدمات البيطرية، ويعد إحدى المحاجر التي تم تطويرها وتحويلها إلى محجر نموذجي تم توجيهه للإستثمار، وذلك في إطار رؤية الدولة لاستغلال الأصول المهدرة وتعظيم مواردها.

وأعرب محافظ الإسكندرية عن سعادته بالمشاركة في افتتاح مشروع محجر شركة الدلتا للإنتاج الحيواني، والذي يعد إضافة جديدة تحسب لمكتسبات قطاع الثروة الحيوانية بمحافظة الإسكندرية بصفة خاصة ومصر بصفة عامة، وذلك في ضوء التوجه الحكومي نحو دعم الاستثمار والإنتاج المحلي لزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي وتوفير فرص العمل، وأشاد بالمشروعات الاستثمارية التنموية التي شهدتها مصر في القطاع الزراعي في ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وإيمانًا برؤية الدولة بحق المواطن في الحصول على احتياجاته من الغذاء الآمن والصحي والمستدام.

وتوجه المحافظ بالشكر والتقدير إلي جميع العاملين في القطاع الزراعي والأنشط المرتبطة به، كما توجه بجزيل الشكر إلي وزير الزراعة علي إدارته الحكيمة لهذا القطاع المهم الذي يعد من ركائز الدولة، مؤكدًا علي استعداد المحافظة لتقديم الدعم الكامل لجميع الأنشطة والمشروعات الاستثمارية علي مستوى المحافظة.

جاء ذلك بحضور المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، والمستشار محمد عبدالوهاب، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، واللواء فايز أباظة، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للإنتاج الحيواني، والأستاذ بشار فريد، رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا، والدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور خالد السلموني، رئيس الإدارة المركزية لمحطات البحوث، والمهندس طارق زكي، وكيل وزارة الزراعة بالإسكندرية، والمهندس حسام محفوظ، وكيل وزارة الزراعة بالنوبارية، والدكتور الحسين غلاب، مدير المحطة الإقليمية بالنوبارية.

جدير بالذكر، أن إجمالي مزارع الماشية بالإسكندرية تبلغ 521 مزرعة، وعدد مصانع الأعلاف تبلغ 25 مصنع، وتبلغ مزارع الدواجن 500 مزرعة، بالإضافة إلي عدد 231 مزرعة (مواشي- دواجن) حصلت علي ترخيص إنشاء وجاري الإنشاء، وعدد مصانع المخلفات الزراعية يبلغ 10 مصانع، وعدد مصانع إضافات الأعلاف يبلغ 36 مصنع.

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