رفع كفاءة مستشفى العزل بقها لـ40 سرير عناية مركز و26 متوسطة

كشفت مصادر بمستشفى عزل حالات كورونا بمستشفى عزل قها بمحافظة القليوبية، عن أنه تم رفع كفاءة مستشفى العزل بقها إلى 40 سرير عناية مركزة، و26 عناية متوسطة وذلك في إطار خطة التطوير التي تتبناها إدارة المستشفى.يأتي ذلك فيما وجه الدكتور أحمد سعد، مدير المستشفى، باتخاذ كافة سبل الراحة للمرضى وذويهم والزائرين للمستشفى، وأشاد عدد من رواد المستشفى بالحالة النموذجية المتبعة بداخل المستشفى وبقياداتها، مشيدين بمدير مستشفى العزل بقها وقياداتها ومنهم رضا عرفات، رئيس مركز الصيانة، وأكدوا أن مجهوداته على مدار 24 ساعة، في توفير متطلبات العلاج وصيانه الأجهزة ووحدات الأكسجين والتعامل السريع مع أي طوارئ.