الأمين العام لنقابة الصحفيين يشكر رئيس المصرف المتحد

وجه محمد شبانة الأمين، العام لنقابة الصحفيين، الشكر لأشرف القاضى رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، وذلك بعد استجابته لتغيير ماكينة الصرف الآلى التى تم إرسالها فى وقت سابق للنقابة.وقال شبانة، إنه رغم الضغوط التى تعرض لها إلا أنه رفض فى وقت سابق تشغيل الماكينة التى أرسلها البنك لسوء حالتها بما لا يليق أبدا بنقابة الصحفيين؛ حيث كان يعلوها الصدأ من كل جانب.وقام "شبانه" بمخاطبة رئيس مجلس إدارة البنك والذى قام فى زمن قياسي بإرسال الماكينة الجديدة وتم تشغيلها بمقر النقابة بالفعل.وأكد شبانة أن كل ما يخص نقابة الصحفيين لابد وأن يتماشى مع مكانتها.