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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

«مشاهد الأسانسير» تنتظر عودة نجلاء بدر فى «بين السما والأرض»

السبت 06/مارس/2021 - 02:38 م
نجلاء بدر
نجلاء بدر
محمد قدري
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ينتظر طاقم مسلسل "بين السما والأرض" بطولة النجم هاني سلامة عودة النجمة نجلاء بدر من فترة العزل المنزلي، بعد إصابتها بـ"كورونا" لاستكمال مشاهد الأسانسير ضمن أحداث المسلسل الجديد، والمتوقع عودتها الأسبوع المقبل.

وكان المخرج محمد جمال العدل قد أجل المشاهد الجماعية من العمل الجديد المقرر تصويرها داخل ديكور الأسانسير، واستغل الوقت وصور المشاهد الخارجية على أن يستكمل العمل مع عودة نجلاء.

واطمأن طاقم العمل لعرض العمل في موعده، حيث من المتوقع أن يعرض خلال النصف الأول من شهر رمضان المقبل؛ حيث أنجز المخرج جزءا كبيرا من العمل الجديد.

"بين السما والأرض" بطولة عدد من النجوم، منهم هاني سلامة، غادة عادل، درة، أحمد بدير، أحمد رزق، نجلاء بدر، يسرا اللوزي، محمود الليثي وندى موسى، إنتاج سينرجي- تامر مرسي، إشراف عام حسام شوقي، والعمل مأخوذ عن قصة الأديب العالمي نجيب محفوظ، سيناريو وحوار إسلام حافظ وإخراج ماندو العدل.

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