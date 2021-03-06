محمد عبد الباري: «تسويق الأسماك» لديها تجهيز وجبات بـ20 جنيها

قال محمد عبد الباري مشرف المنافذ المتحركة بالشركة المصرية لتسويق الأسماك التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن مصادر الأسماك الطازجة والمجمدة تتمثل في هيئة قناة السويس وبحيرة ناصر ومزارع غليون وسوق العبور، حيث نحصل على كميات كبيرة من الأسماك الطازجة من تلك المصادر ويتم توزيعها علي الفروع الثابتة والمتحركة لتلبية احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة وأسعار تنافسية، مشيرا إلى أن الشركة المصرية لتسويق الأسماك هي أكبر منافس أمام القطاع الخاص في الأسواق المحلية.وأضاف عبد الباري في تصريح لـ«الدستور» إن الشركة يتوافر لديها خدمات تجهيز الوجبات الأسماك بـ20جنيه الوجبة الواحدة وهي أقل سعر لاي وجبة موجودة في السوق تحتوي على سمكة وطبق أرز وسلاطة وعيش كدعم للفئات المستحقة.