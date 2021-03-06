سعد عبدالحفيظ يزور «الدستور» ويطالب الصحفيين بالمشاركة الفعالة

أجرى محمد سعد عبدالحفيظ، المرشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين فى انتخابات التجديد النصفي المقرر عقدها يوم الجمعة 19 مارس، زيارة إلى مقر جريدة «الدستور»، للحديث مع الزملاء عن برنامجه الانتخابي.وحث عبدالحفيظ، الزملاء بالمؤسسة على الإدلاء بصوتهم فى الانتخابات والمشاركة الفعالة لحسم الأصوات لصالح المرشحين الذين سيمثلوا الجمعية العمومية بالنقابة.وأكد عبدالحفيظ، على ضرورة اختيار المرشحين الأكثر قدرة على تمثيل الجمعية العمومية، لتحقيق طلباتهم فى تحسين أوضاعهم بالمؤسسات، والسعى للحصول على مكاسب لهم خلال الفترة المقبلة.وشهدت انتخابات نقابة الصحفيين عدم اكتمال نصابها القانوني، أمس الجمعة 5 مارس، فى الانتخابات التى تجرى على مقعد النقيب رقم 23، و6 أعضاء للمجلس "التجديد النصفي" رقم 52 في تاريخ النقابة.ومن المقرر أن تعقد الجمعية للمرة الثانية يوم 19 مارس المقبل.