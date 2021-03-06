الاستقرار على تقديم «كوفيد 25» فى النصف الثانى من رمضان

يواصل الفنان يوسف الشريف تصوير مشاهد مسلسله الجديد "كوفيد 25"، والذي يشارك في بطولته عدد كبير من النجوم، وهو من الأعمال الدرامية التي تصل حلقاتها إلى ١٨ حلقة في خطة جديدة وضعتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بقيادة المنتج تامر مرسي.وقالت مصادر لـ"الدستور" إن فريق العمل والجهة المنتجة استقروا على تقديم "كوفيد 25" في النصف الثاني من شهر رمضان، فيما أنه لن يتم عرضه في الجزء الأول أو النصف الأول من شهر رمضان المقبل.مسلسل "كوفيد 25" بطولة كل من يوسف الشريف وآيتن عامر وآخرين، وهو من إخراج أحمد نادر جلال ومن إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي.