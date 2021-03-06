«الإيسيسكو» تبحث مع مالي وأوغندا إطلاق برنامج لتحسين خدمات المياه بالمدارس

عقدت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) أمس، اجتماعين افتراضيين منفصلين، مع اللجنتين الوطنيتين لليونيسكو والإيسيسكو في كل من جمهورية مالي وجمهورية أوغندا، جرى خلالهما مناقشة آليات تنفيذ برنامج الإيسيسكو لتحسين خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة في 1000 مدرسة ريفية بدول من العالم الإسلامي، الذي تستفيد من مرحلته الأولى أربع دول هي المغرب، والسنغال، ومالي، وأوغندا.وخلال الاجتماعين، جرى استعراض مكونات هذا البرنامج الطموح، والاتفاق على البدء في إعداد الآليات الأولية اللازمة لانطلاقة بجمهورية مالي وجمهورية أوغندا، بعد تحديد شروط انخراط الجهات المعنية في البلدين، الذي سيشمل ما بين 20 و30 مؤسسة تعليمية في كل دولة.وتهدف الإيسيسكو من خلال هذا البرنامج إلى دعم الدول الأعضاء في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتنفيذ مشروعاتها بالمناطق النائية، وتوفير المياه الآمنة والنظيفة في المدارس الريفية، وتكثيف الوعي والتثقيف والتدريب على تبني السلوكيات الصحية، من خلال تنظيم دورات تدريبية لفائدة المعلمين وتلاميذ المدارس.