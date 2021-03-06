تشكيل لجنة لتيسير إجراءات وجذب الاستثمارات بمطروح

أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، سعى المحافظة الجاد لتنفيذ توجيهات ورؤى القيادة السياسية في كافة المجالات خاصة دعم وجذب الاستثمار وفقا لرؤية تنمية مصر 2030، وبما يواكب المشروعات القومية التي تتم على أرض مطروح.وقرر محافظ مطروح تشكيل لجنة برئاسة المستشار الدكتور محمد بكر صباح، المستشار القانوني للمحافظة، لبحث سبل تيسير الإجراءات وجذب الاستثمارات، مع الوقوف على كافة المشكلات التي تواجه المستثمرين الجادين بالمحافظة وسبل تيسيرها، في إطار من المصداقية والشفافية وطرح كافة الأفكار التي تساعد على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق رؤية مصر 2030، مشيرا إلى تشجيع الاستثمار الجاد والحقيقي الذى يعمل على تنمية المحافظة ويوفر مزيدا من فرص العمل لأبنائها، وفقا للقوانين الاستثمارية المعمول بها وأخرها قانون الاستثمار 72 لسنة 2017 مع الحفاظ على حقوق الدولة وتأكيد سلطة القانون.ودعا محافظ مطروح المستثمرين داخل مصر وخارجها، إلى توجيه استثماراتهم لمطروح لما تمتلكه من إمكانيات ومقومات تنموية، تؤهلها لان تكون من أفضل مناطق الجذب السياحي في العالم، موضحا أن الهدف من تشكيل اللجنة هو العمل على الترويج الجاد للمشروعات والأفكار الاستثمارية والسياحية بمطروح أمام كافة المستثمرين المحليين أو الأجانب، وعرض الفرص الاستثمارية المتاحة من خلال الخريطة التي حددتها الدولة وفقا للقانون 72 لسنة 2017 إما بنظام الاستثمار الداخلي، أو بنظام المناطق الاستثماري أو بنظام المناطق التكنولوجية، أو بنظام المناطق الحرة.وقال المستشار القانوني للمحافظة أنه سيتم توضيح كافة المعلومات والبيانات التي يحتاجها المستثمرون المحليون أو الأجانب لاتخاذ قرار الاستثمار في منطقة معينة أو مشروع ما، على أن تكون استثمارات ذات استدامة وتنافسية في القطاعات الرئيسية المستهدفة بما يواكب استراتيجية الدولة الاقتصادية.وأضاف " صباح" أنه سيتم عرض معلومات للمستثمرين عن المشاريع القائمة بالمحافظة بجميع أنواعها وتوضيح مدى قرب المشاريع القائمة أو المزمع إقامتها من المرافق الهامة، مثل ( طرق المواصلات، والمدارس، والمستشفيات) وتحديد مواقع مشاريع التنمية الجارية، بما يساعد المستثمرين في التخطيط للمستقبل.وأوضح أن من مهام اللجنة مخاطبة كافة الجهات والمؤسسات الحكومية أو غير الحكومية وكذا الإدارات والمديريات التابعة لمحافظة مطروح للحصول على كافة المعلومات والبيانات المتعلقة بالمشروعات الاستثمارية، والتنسيق والمتابعة مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ومركز خدمة المستثمرين بمحافظة مطروح بشأن الترويج والتطوير للمشروعات الاستثمارية بالمحافظة وسبل آليات تعزيزها.