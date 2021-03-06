رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 06 مارس 2021 الموافق 22 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الهجرة» تعلن تفاصيل المشاركات بمبادرة «مصرية بـ100 راجل»

السبت 06/مارس/2021 - 01:50 م
نبيلة مكرم
نبيلة مكرم
وفاء علي
طباعة
نشرت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، «انفوجرافيك» خاص بمبادرة «مصرية بـ100 راجل» التي أطلقتها الوزارة لإبراز جهود سيدات مصر بالخارج ودورهن حول العالم في دعم قضايا الدولة الوطنية، للإعلان عدد اللائي سجلن من المصريات بالخارج الراغبات في المشاركة بالمبادرة، والتخصصات العلمية والمهنية لكل منهن، كذلك أهداف المبادرة.

وتضمن «الإنفوجرافيك» أهداف المبادرة المتمثلة في إشراك السيدات المصريات بالخارج في دعم مشروع تطوير القرى المصرية «حياة كريمة» للارتقاء بحياة المصريين بالمناطق الأكثر احتياجا وبالمحافظات الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية؛ لإمدادهن بالمعلومات اللازمة للرد على الشائعات المغرضة التي تنتشر بالخارج ومن ثَم تصحيح الصورة المغلوطة عن مصر.

وبلغ عدد المصريات اللائي تقدمن للمشاركة في المبادرة حتى الآن 110 مصريات، في نحو 15 تخصصًا علميًا ومهنيًا من بينها المجال الهندسي، التجاري، الاستثماري، المصرفي، الطبي، العلوم، والتربوي، وجاءت مشاركة المصريات بالخارج من 10 دول مختلفة حول العالم.

شارك بالندوة الحوارية الأولى للمبادرة نحو 45 مصرية، وتناولت عددا من الموضوعات المهمة، على رأسها تثمين الدولة المصرية دور المرأة المصرية سواء في الداخل أو الخارج، حيث إن لدينا الآن 8 وزيرات في الحكومة المصرية، بالإضافة لمحافظ ومساعدي المحافظين والوزراء، كما خصصت الدولة المصرية نحو ربع مقاعد البرلمان للسيدات.

ومن المقرر انطلاق الندوة الحوارية الثانية لمبادرة «مصرية بـ 100 راجل» الإثنين المقبل 8 مارس الجاري، بمشاركة نخبة من عظيمات مصر بالخارج، وأبرز ما تقدمه المرأة المصرية لرفع اسم بلدها في شتى المجالات بمختلف الدول حول العالم.

موضوعات متعلقة

الاتحاد التركي لكرة القدم يعاقب مصطفى محمد

«فتوى الأزهر»: التطعيم ضد فيروس كورونا لا يفطر الصائم (تفاصيل)

السيسي يتوجه إلى السودان في زيارة رسمية اليوم

أهالي السودان يرحبون بالرئيس السيسي: «مرحبًا عزيز مصر»

الصور

image description

حملات نظافة مكثفة بأحياء ومراكز أسيوط

image description

اعتماد قرارات تصالح جديدة في مخالفات البناء بأسيوط

image description

أهالي بني محمديات بأسيوط يشيعون جثامين 7 من ضحايا حادث الكريمات

image description

أسيوط تشيّع ضحايا حادث «الكريمات» إلى مثواهم الأخير بمسقط رأسهم

image description

رئيس جامعة أسيوط يتفقد تجهيز مستشفى الإصابات والطوارئ الجديد

الأكثر قراءة

من يدفن جثمان فتاة المعصرة؟.. رفض أهلها تسلمها وألقاها حبيبها في الشارع

أهالي السودان يرحبون بالرئيس السيسي: «مرحبًا عزيز مصر»

صحيفة سودانية تكشف تفاصيل زيارة الرئيس السيسي إلى الخرطوم

أول فيديو من موقع حادث الكريمات.. راح ضحيته 20 شخصًا

إنفوجراف

image description

«رابر وممثل شاطر».. مواهب متعددة للأمير هاري (إنفوجراف)

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

بريطانيا ترشح «نيجيري الأصل» لعضوية لجنة قانونية بالأمم المتحدة

عمليات التجميل تزدهر فى ألبانيا خلال جائحة كورونا

ثوران بركان «باكايا» في جواتيمالا للمرة الثانية خلال 3 أيام

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم السبت 6-3-2021

أيام زمان

يوسف وهبى يروى الساعات الأخيرة لأسمهان قبل رحيلها

«أخويا ربطني في السرير بالجنزير».. اعترافات تحية كاريوكا عن طفولتها

والدتى سبب فى عدم احترافى.. اعترافات لـ أحمد الكاس

«خاتم الحظ عند فاتن حمامة».. أوقفت التصوير بسببه وسعره 2.5 جنيه

مقالات الرأي
د.كريمة الحفناوى
المرأة فى القيادة
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أحمد الرزيقى.. عبقرى التلاوة«1-3»
صفاء النجار
الصعود المفاجئ والانحدار السريع «8»
ماجد حبته
بابا الفاتيكان فى العراق
المزيد

الثقافة

«مستقبل التراث العمرانى للقاهرة» على مائدة الأعلى للثقافة الأربعاء

«اليونيسكو»: العراق يتربع مجددًا على عرش التاريخ

«الإيسيسكو» تبحث مع مالي وأوغندا إطلاق برنامج لتحسين خدمات المياه بالمدارس

«الثقافة العراقية»: زيارة البابا فرنسيس إشاعة للمحبة والسلام