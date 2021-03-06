مستثمرو أكتوبر تعقد 5 دورات تدريبية لتأهيل المصانع والعاملين

تستعد جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر برئاسة الدكتور محمد خميس شعبان للاشتراك فى 5 دورات تدريبية لتأهيل المصانع والعاملين والتى ينظمها مركز خدمات تطوير الأعمال باتحاد الصناعات المصرية.وقال الدكتور وائل الخولى نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، إن الدورات الخمسة تتمثل فى تدريب العاملين على المراجعة الداخلية وتدقيق الحسابات، ودورة متخصصة فى سلاسل الإمداد والتوريد فى القطاع الصناعى وأخرى فى التخطيط المالى والمحاسبة الحديثة، وتخطيط المخازن بالإضافة إلى برنامج متخصص لتشغيل وبرمجة ماكينات CNC.وأوضح الخولى، أن هذه الدورات تأتى فى إطار خطة الجمعية لرفع كفاءة العاملين بالمصانع والحرص المستمر على التدريب والتطوير، مطالبا كافة أعضاء الجمعية بضرورة المشاركه للاستفاده من تلك الدورات.كما ستتم تلك الدورات أونلاين من خلال تطبيق ZOOM على الإنترنت تماشيًا مع الظروف والتحديات التى فرضتها جائحة كورونا، حيث تحاول جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر الإستفادة من كافة الوسائل التكنولوجية الحديثة فى التغلب على تلك التحديات والإستمرار فى تقديم خدماتها للأعضاء.