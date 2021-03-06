الشيباني: توفير أرصدة احتياطية من السلع تكفي 4 أشهر بمطروح

أكد المحاسب حسن كمال الشيباني، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمطروح، أن الأرصدة الاحتياطية للسلع الأساسية تكفي شهرين إلى 4 أشهر مقبلة، مؤكدا انها آمنة ومستقرة ومتوفرة في المخازن لتوزيعها علي البطاقات التموينية من خلال منظومة التموين الجديدة.وأضاف الشيباني، في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن توفير السلع التموينية على البطاقات بمتوسط نصيب الفرد 50 جنيه ليختار ما يناسبه من السلع يكفي الاحتياجات بنسبة تزيد عن 80% وهو ما انعكس إيجابيا على تراجع الأسعار لكافة السلع في الأسواق المحلية وادي إلى توازن وعدم انفلات الأسعار بشكل غير مبرر.وتابع أن المواطنين يحصلون على السلع التموينية وفارق نقاط الخبز شهريا بشكل منتظم من خلال بدالي التموين.