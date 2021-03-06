شبانة: بدء ترميم واجهة نقابة الصحفيين بعد انتخابات 19 مارس

قال محمد شبانة، الأمين العام لنقابة الصحفيين، إن مراحل ترميم واجهات النقابة ستبدأ خلال ساعات بعد الاتفاق مع شركة "المحمودية" التابعة لوزارة الأوقاف على ذلك، مضيفًا أن الترميم سيبدأ بإزالة الواجهات الحالية لخطورتها على الزملاء يوم الانتخابات بعد تساقط أجزاء منها، على أن يبدأ البناء بواجهات تليق بالنقابة ومكانتها فور انتهاء الانتخابات، والمقرر لها 19 مارس الجاري.وأضاف "شبانة"، أن السقالات التي تواجدت على سلم النقابة حتى مسار الشارع أمام المبنى خلال الفترة الماضية، كانت بهدف منع الزملاء والمارة من المرور على السلم لخطورة ذلك على حياتهم، حيث تتساقط قطع من الرخام والجرانيت من ارتفاعات كبيرة، متابعًا أن تأجيل البدء في الترميم الذي تصل تكلفته إلى ما يقرب من 6 ملايين جنيه تحسبًا للصرف الضخم الذي يحتاجه مشروع العلاج مع تفشي فيروس كورونا المستجد.وأكد "شبانة"، أن مجلس النقابة بقيادة ضياء رشوان، كان يعمل بهذا الملف للصالح العام وحفاظًا على سلامة جميع الزملاء رغم المزايدات التي تعرض لها المجلس، مشيرًا إلى أنه كانت هناك مزايدات حتى من داخل المجلس نفسه، بل إن هناك من ظهر أمام الأعضاء رافضًا السقالات، وداخل المجلس طالب بإنشاء شبكات حديدية حول المبنى في موقف متناقض وكأنه يرغب في ترسيخ مشهد بخياله أمام الزملاء، وفي الأصل غير موجود على أرض الواقع، وعلى الرغم من ذلك لم ينظر المجلس ولم يعبأ بمثل هذه الصغائر.واختتم أمين عام نقابة الصحفيين، بأنه من المتوقع الانتهاء من تجديد واجهات النقابة خلال 6 أشهر على الأكثر، كما أنه يقوم حاليًا بتجهيز كافيتريا النقابة بالشكل اللائق تمهيدًا لافتتاحها بسعة محددة حين تظهر إمكانية ذلك ومع هدوء موجة كورونا الحالية.