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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مركز التعليم المدمج بجامعة القاهرة يعلن مواعيد الامتحانات

السبت 06/مارس/2021 - 01:47 م
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
ريم محمود
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أعلن مركز جامعة القاهرة للتعليم المدمج عن بدء امتحانات التيرم الأساسي دور يناير 2021 خلال الفترة من 27 مارس الجاري وحتى 12 أبريل المقبل تحريريًا بنظام البابل شيت في المقر الرئيسي بالقاهرة والأقاليم.

وقال مركز التعليم المدمج، في بيان، إن جداول الامتحانات ستعلن خلال الأسبوع المقبل، أما بالنسبة لأبنائنا في الدول العربية فستكون الامتحانات إلكترونيا خلال ذات الفترة.

وكانت قد اختتمت جامعة القاهرة الأسبوع الأول من امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2020-2021، والتي تجرى بنظامي الإلكتروني والحضوري طبقًا للوائح المعدلة، وتأتي بنظام الأسئلة الموضوعية، ويؤديها نحو 270 ألف طالب وطالبة بالمراحل الدراسية المختلفة بجميع كليات الجامعة ومعاهدها.


وأشار الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إلى أن عدد الطلاب الذين حضروا لأداء الامتحانات أمس 38857 طالب وطالبة، مؤكدًا أن جميع الكليات تلتزم بخطة إدارة الجامعة في الوقاية من فيروس كورنا المستجد، والتي تم تعميمها منذ فترة طويلة، حيث تلزم الضوابط جميع المشاركين بارتداء الكمامة، وقواعد التباعد الاجتماعي، والدخول من بوابات التعقيم، والتواجد قبل بدء الامتحان بساعة، واتباع العلامات الإرشادية لمسار اللجان، ومنع التجمعات أو التدافع، وعدم السماح بدخول اللجان، لضمان السلامة الصحية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين المشاركين فى أعمال الامتحانات، وتوفير السيولة والحركة عند الدخول أو الخروج من الحرم الجامعي.

يذكر أن امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2020 - 2021 انطلقت بجامعة القاهرة بداية الأسبوع الحالي، في إطار خطة شاملة أعدتها الجامعة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، وفقًا لأقصى درجات الاحتراز الممكنة، وبناء على قرارات المجلس الأعلى للجامعات.

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