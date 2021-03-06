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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

جراحات عيون مجانًا ضمن مبادرة «بيت يحميني» بالوادى الجديد

السبت 06/مارس/2021 - 01:45 م
مبادرة «بيت يحميني
مبادرة «بيت يحميني
محمد مهدي
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نجحت مؤسسة صناع الخير للتنمية ومؤسسة ساويرس للتنمية تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن وبدعم اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد ضمن مبادرة بيت يحميني في إجراء 30عملية عيون مختلفة وتوزيع 118 نظارة طبية على الأهالي بقرية جورمشين بمركز باريس بالوادى الجديد ضمن فعاليات قافلة مساعدات إنسانية موسعة جابت عدد من قري الوادي الجديد مؤخرا وقامت بجانب اجراء عمليات جراحات العيون وتوزيع النظارات الطبية بتوزيع مساعدات عينية من بطاطين الشتاء وكراتين المواد الغذائية.

وأشاد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، بجهود صناع الخير للتنمية وساويرس للتنمية في تنمية وتطوير الريف استجابة لتوجيهات الرئيس، مؤكدًا ترحيبه الشديد باطلاق المؤسستين قافلة المساعدات الطبية والانسانية ضمن مبادرة بيت يحمينى خدمة لغير القادرين في انحاء المحافظة، موضّحًا أن المحافظة تضع كل امكانياتها لدعم انشطة المجتمع المدنى الجادة، وأن إطلاق القافلة ياتى كإضافة فاعلة لما قدمته مؤسستى صناع الخير وساويرس للتنمية من انشطة خيرية غير تقليدية الفترة الماضية استفاد منها عدد كبير من الأسر الاكثر احتياجًا بقرى الوادى الجديد وان المؤسستين ومن خلال بيت يحيمنى سوف تقومان بتنمية وتطوير واعادة اعمار قريتى جورمشين 7 مركز باريس والجزائر مركز الخارجة.

أكد الدكتور محمد عبدالجليل، مدير ادارة المشروعات بصناع الخير، أن عمليات العيون وتوزيع النظارات الطبية جاءت استكمالا لاعمال قافلة طبية موسعة نظمتها صناع الخير وساويرس للتنمية مؤخرا بقرية جورمشين مركز باريس وضمت تخصصات الرمد والباطنة والأطفال والجلدية وقدمت خدمات الكشف وصرف الدواء بالمجان تماما للأهالى وكذلك إجراء الجراحات المطلوبة بالتعاون مع نخبة من أكبر الأطباء وتنوعت جراحات العيون التى تم إجراؤها بين إزالة ظفرة وإزالة مياه بيضاء وغيرها.

أوضح عبدالجليل أن قافلة "بيت يحميني" وبالتوازي مع تقديم خدماتها الطبية وزعت مساعدات غذائية وصلت 15 طن و1000من بطاطين الشتاء علي الأهالي في قري جورمشين والجزائر.

أكدت ناهد يسري، مدير قطاع التمكين الاقتصادي والاجتماعي بمؤسسة ساويرس للتنمية أن مبادرة "بيت يحمينى" تم إطلاقها لتكون نموذج عملى لدور مؤسسات المجتمع المدنى بالتعاون مع الجهاز الإداري للدولة في الإرتقاء بمستوى معيشة الأسر الفقيرة داخل القرى الأكثر إحتياجًا عبر إعادة الإعمار ويتضمن خلق بيئة معيشية كريمة للأهالى من خلال هدم وإعادة بناء المساكن المتهالكة وترميم جدران وعمل أسقف وحمام ومطبخ وسيراميك أرضيات ودهانات وباب وشباك وفرش المنزل فرش كامل بغرفتين نوم وغرفة استقبال وعدد من الأجهزة الكهربائية منها الغسالة والتلاجة والبوتجاز.

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