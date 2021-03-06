تموين الشرقية تشن حملات مفاجئة على أسواق الإبراهيمية

شنت مديرية التموين بالشرقية، حملات مفاجئة بمدينة الإبراهيمية، لتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة لإحكام الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار والتصدى بكل حزم لظاهرة تهريب السلع المدعمة قبل بيعها بالسوق السوداء واستغلال المواطنين وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين.وقالت المديرية في بيان لها، إن قطاع تموين شرق شن حملة على التجار التموينيين بمركز الإبراهيمية برئاسة إبراهيم دسوقى رئيس القطاع، وأسفرت الحملة عن ضبط 316 زجاجة زيت طعام زنة الواحدة لتر والوزن الفعلى 750 لترا واستخدام علامات تجارية مقلده للغير مما يُعد غش تجارى وتم التحفظ عليهم تحت تصرف النيابة.وتحرير محضر برقم 260 جنح ا.د الإبراهيمية ضد صاحب مجمع للسلع الغذائية بكفور نجم بمركز الإبراهيمية، وضبط 72 زجاجة زيت طعام واستخدام علامات تجارية مقلدة للغير مما يعد غشا تجاريا وتم التحفظ عليهم وتحرير المحضر رقم 259 جنح ا.د الإبراهيمية.