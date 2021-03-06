جمهور درة في آخر ظهور لها: «الله على الحاجات الحلوة دي»

نشرت الفنانة «درة» صورة لها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور ومقاطع الفيديو "إنستجرام"، وذلك من أحدث جلسة تصوير لها اليوم.حيث ظهرت درة بإطلالة أنيقة وعصرية، حيث ارتدت فستانا قصيرا للركبة بالألوان المبهجة المتداخلة، بأكمام طويلة، واعتمدت في تسريحة شعرها على خصلات من شعرها المموج مع رفع جزء من شعرها، واعتمدت مكياجا بالألوان الترابية الهادئة.ولاقت إطلالتها تفاعلًا كبيرًا من متابعيها، حيث علق البعض عليها قائلًا: "الله على الحاجات الحلوة دي"، وآخرون: «بحبك اوي، انتي زي القمر".ماهو سر جمال درةويسأل الكثير عن سر رشاقتها وجمالها الذي تظهر به دائما، وحسب تصريحاتها في إحدى اللقاءت التليفزيونية فإنها تتبع الآتي:تستخدم غسولا خاصا بنوع بشرتها يوميا.تستخدم كريم واقي الشمس.شرب كمية كبيرة من المياه.ممارسة التمارين الرياضية بشكل يومي.تضع الزبادي مع العسل وزيت الزيتون على شعرها.