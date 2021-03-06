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السبت 06 مارس 2021 الموافق 22 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

24 سفينة إجمالي الحركة الملاحية بموانئ بورسعيد اليوم

السبت 06/مارس/2021 - 03:19 م
موانئ بورسعيد
موانئ بورسعيد
بورسعيد:شيماء رشاد
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أعلن المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم السبت، في بيان صادر اليوم، أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 24 سفينة خلال عمليات التداول، وشهد ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات وخروج 3 سفن ومتواجد على الأرصفة 4 سفن، ومن المنتظر وصول 5 سفن حاويات.

كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات ومغادرة 4 سفن، ومتواجد على الأرصفة سفينة بضائع عامة، ومن المنتظر دخول سفينتي حاويات.

وأكدت موانئ بورسعيد أنه يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ.

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