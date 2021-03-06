السيسى يوجه بعلاج بائع فاكهة على نفقة الدولة ويستجيب لمطالب 2 آخرين (فيديو)

في لفتة إنسانية من الرئيس عبدالفتاح السيسي وأثناء مروره بأحد شوارع مدينة نصر، تصادف وجود عدد من المواطنين يعملون على عربات لبيع الخضار والفاكهة، فاستفسر عن حالاتهم، ووجه بتوفير كل احتياجاتهم.وتوقف الرئيس بسيارته وأدار حوارًا مع المواطنين، وهم محمد حسن محمد مسعود (41 عامًا) والمواطن عواد وهبة محمد السيد (59 عامًا)، والمواطن أحمد يس حامد مجاور (35 عامًا)، واستفسر عن أحوالهم المعيشية.وأوضح المواطن محمد حسن بأنه يعانى من مشاكل صحية بأعصاب الساقين وليس له مصدر دخل وليس له سكن ويقيم بحدائق القبه مع أقاربه.وعلى الفور وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير الرعاية الصحية اللازمة للمواطن محمد حسن وتحمل كل نفقات العلاج؛ وتم نقله بسيارة إسعاف مجهزة لمستشفى دار الشفاء لإجراء كل الفحوصات الطبية اللازمة.فيما أجرت وزارة التضامن الاجتماعى بحثًا اجتماعيًا عن المواطنين الثلاثة وأسرهم لاتخاذ كل الإجراءات المناسبة.