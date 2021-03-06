«الدراسات التعاونية» يوقع بروتوكولًا مع مركز القاهرة لتنمية الموارد البشرية

وقع المعهد العالي للدراسات التعاونية والإدارية بروتوكول تعاون مع مركز القاهرة لتنمية الموارد البشرية وذلك بهدف مزج التدريب بالتعليم.وقال المعهد في بيان صحفي، إن هذا التعاون يعد الخطوة الأولى للمعهد مع المؤسسات الكبرى في مجال التدريب، لتأهيل وتطوير الطلاب لسوق العمل وربط التدريب بالتعليم.وأضاف أن خطة المعهد تستهدف المساهمة في تخريج جيل جديد لا يعرف المستحيل وفقًا لمعايير جودة التدريب العالمية ورؤية مصر 2030، كما يعتزم المعهد إطلاق مؤتمر خلال الفترة المقبلة في مجال التدريب بالتعاون المركز المتقدم للتدريب والاستشارات التابع للجمعية المصرية للدراسات التعاونية والذي يترأس مجلس إدارتها الدكتور حسن راتب، ولديه مايقرب من 200 برنامج تدريبي في كافة المجالات التدريبية المختلفة.وأشار إلى توقيع بروتوكول تعاون بين مؤسسة القادة للعلوم الادارية مركز التدريب المتقدم، والمركز الدولي للتدريب والتطوير والتنمية البشرية، فضلًا عن التعاون مع مركز القاهرة لتنمية الموارد البشرية التابع لمحافظة القاهرة بمجال التنمية البشرية والتنمية الإدارية.وأوضح أن للمعهد جهود كبيرة في مجال التدريب خاصة في مجال التنمية البشرية، حيث تم عقد 5 دورات بهذا المجال أثمر عن تخريج أكثر من 400 طالب وطالبة.وأضاف أنه تم تنفيذ 3 دورات تدريبية أخري في مجال إعداد المدربين TOT، وتخريج ما لا يقل عن 60 معتمدين من المركز كمدرب محترف يمتلك رخصة التدريب في أي مكان تدريب.وأشار إلى أن المعهد ساهم في دعم وتطوير أداء موظفيه من خلال لإكسابهم الخبرات اللازمة والكفاءات التدريبيه والعملية لرفع مستوى العمل على مستوى القيادات والتنفيذيين للوصول لضمان جودة المعهد.تابع: "كما عقد دورة تدريبية في التحليل الإحصائي معاوني أعضاء هيئة التدريس بالمعهد كمرحلة أولى على برنامج spss لتأهيلهم وإضافة خبرات علمية جديدة في هذا المجال.كما تم تنفيذ 3 دورات أخرى في مجال المحليات لرفع قدرات التنفيذيين المحليين بالتعاون مع المركز العربي للدراسات".ولفت إلى وجود 8 قاعات تدريبية بالمعهد على أعلى مستوى تدريبي من ضمنها قاعة حاسب وأخرى للإنتظار وغيرها، كما أن جميعها بأسماء رموز الحركة التعاونية وعلى رأسهم متحف الدكتور كمال حمدي ابو الخير.