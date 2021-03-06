المشدد 3 سنوات لموظفين متهمين باختلاس أموال عملاء البنوك

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار عادل السعيد وعضوية المستشارين جمال عبدالعزيز ومصطفى سامي وأمانة سر محمد عطية، بالسجن المشدد 3 سنوات لموظفان بأحد البنوك اختلسا مبالغ مالية من جهة عملهم بفرع البنك بشبرا.كشفت تحقيقات النيابة العامة أن تحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة أسفرت عن قيام المتهمين «ح.أ، أ.م» بالاشتراك فيما بينهما على الاستيلاء على أموال البنك جهة عملهما وذلك عن طريق اصطناع حوافظ لعملاء وهميين وصرف قيمة القروض بعد تزوير توقيع أحد العملاء وقيامهم باستصدار أذون صرف بما يمكنهم من الإستيلاء علي تلك الأموال، والتلاعب في إدخال بيانات الحاسب الآلي لإخفاء تلك المبالغ المستولى عليها.وأنهما قد أضرا بأموال البنك جهة عملهما وأن قيمة المبلغ الذي قاما بالاستيلاء عليه حسبما أفادت اللجنة المشكلة لفحص عملهما 202919 ألف جنيها، وقد أثبت تقرير الطب الشرعي بإدارة أبحاث التزييف والتزوير أن أذون الصرف الخاصة بالعملاء تحمل توقيعات مزورة وليس توقيعات صحيحة.