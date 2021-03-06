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السبت 06 مارس 2021 الموافق 22 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رئيس الوزراء من المنوفية يوجه بإنشاء صور سلكي حول الترع المبطنة

السبت 06/مارس/2021 - 01:38 م
رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
ولاء القاضى
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استقبل أهالي قرية سبك الضحاك بمحافظة السودان، الدكتور مصطفة مدبولي، رئيس الوزراء ومرافقيه، والذي استجاب رئيس الوزراء لطلباتهم ووجه بضرورة إنشاء سور سلكي على حواف الترع التي تمر في منطقة الكتل السكانية، وذلك سعيا لحماية الأهالي وأطفالهم، ومنعا لإلقاء المخلفات بها، مشددا على ضرورة الحفاظ على ما تحقق في هذا المشروع من الأهالي أنفسهم.

وخلال تفقده لمشروع تبطين وتأهيل ترعة " سُبك الضحاك"، استمع رئيس الوزراء إلى شرح حول المشروعات الجاري تنفيذها ضمن أعمال المشروع بالمحافظة، حث أشار الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، إلى مواصلة العمل على تنفيذ 16 مشروعا بإجمالي تكلفة تبلغ 281 مليون جنيه بنطاق المحافظة، وذلك بأطوال 86.700 كم، كما تمت الإشارة إلى انتهاء تنفيذ أعمال تبطين بإجمالي أطوال تصل إلى أكثر من 16 كم.

و أشار الوزير إلى المشروعات الأخرى الجاري تنفيذها في نطاق المحافظة، ومنها انتهاء تأهيل ترعة "مصرف شمنديل" بناحية قويسنا، بنسبة 100%، وبطول 1 كم، وبتكلفة 2.28 مليون جنيه، كما تم الانتهاء من تأهيل ترع "كفر السيد"، بطول 1.95 كم، بأشمون، ووصلة راضي، بطول 800 م، بأشمون، و"المنحر" بطول 1000 م، بشبين الكوم، وبتكلفة إجماليه9.77 مليون جنيه، كما يجري استكمال عدد آخر من المشروعات بمختلف مراكز ومدن المحافظة؛ حيث يجري تأهيل ترع "حبوظة" بالباجور، بطول 2.98 كم، وكذا ترعة "دروة راضي"، بأشمون بطول 3.2 كم، ورياح " بي العرب"، بالباجور بطول 8.4 كم، فضلًا عن استمرار العمل في تأهيل ترع "ديا الكوم" ببركة السبع، بطول 12.8 كم، ووصلة "الهويشة" ببركة السبع، بطول 1.6كم، و" الحلفاية" ببركة السبع بطول 5.5 كم وكذا ترعة "مليج الغربية" ببركة السبع، بطول 5.4 كم.

كما تم التأكيد، خلال الجولة التفقدية، على إدراج باقي الترع بنطاق المحافظة للتأهيل خلال هذه المرحلة، حيث تم تأهيل ترعة "اليوزباشي" بناحية الشهداء بطول 4.6كم، وترعة "جنابية النجار" بناحية أشمون، بطول 2.8 كم، وكذا تأهيل ترعتي "بابل الشرقي" و"بابل الغربي"، بناحية "تلا" بطول 6.2 كم، وكذلك ترعة "الجردة" بناحية شبين الكوم بطول 9.6 كم، فضلًا عن تأهيل ترع السنجق، والقشاشة اليمني، ومنحر غمرين، بناحية منوف بأطوال يصل إجماليها إلى 12.4 كم، بالإضافة إلى تأهيل ترعة "نجلة" بطول 1كم.

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