عبد الباري: طرح نوعين من سمك المكرونة بالمنافذ المتحركة

أكد محمد عبد الباري، مشرف المنافذ المتحركة للشركة المصرية لتسويق الأسماك التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه يتم طرح نوعين من سمك الماكريل في المنافذ المتحركة بأسعار مخفضة.وقال في تصريح خاص للدستور، إنه تم طرح النوع الأول من الماكريل وهو الياباني بـ 26 جنيها، والماكريل الإسباني المستورد بسعر 35 جنيها.ولفت إلى أنه يتم طرح نوعين من المكرونة، أحدهما المستورد من أمريكا بدون شوك بسعر 27 جنيها، والآخر السويسي المحلي بسعر 75 جنيها، كما يتم طرح السردين بـ 16 جنيها، والسي فود بـ 47 جنيها، والبوري بـ50 جنيها، وقشر البياض بسعر 75 جنيها، واللوت بـ70 جنيها، والدنيس بسعر 125 جنيها.وأضاف أن هناك إقبال كبير على المنافذ المتحركة خلال الموسم الحالي نتيجة خفض الأسعار وجودة الأصناف مقارنة بمثيلاتها في الأسواق المحلية.