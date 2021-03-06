ميركل تحذر من العودة إلى نموذج الأدوار القديمة للمرأة

حذرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل من العودة إلى نموذج الأدوار النمطية القديمة للمرأة، الذي يُعتقد أنه تم التغلب عليه، وذلك خلال أزمة جائحة كورونا.وأشارت ميركل في رسالتها عبر الفيديو التي بُثت اليوم السبت على الإنترنت بمناسبة يوم المرأة العالمي الموافق بعد غد الاثنين إلى تزايد عدد النساء اللاتي تغلبن على مسألة التوفيق بين التعليم المنزلي ورعاية الأطفال ووظائفهن.وفي قطاع الصحة انتقدت ميركل أن أكثر من 75% من الموظفين من النساء، ورغم ذلك فإن نسبة النساء اللاتي يشغلن مناصب قيادية في هذا القطاع لا تتجاوز 30%، وقالت: "لا يجوز أن تضطلع النساء بدور حاسم في مجتمعاتنا، بينما لا يشاركن على قدم المساواة في القرارات المهمة في السياسة والاقتصاد والمجتمع".وأكدت ميركل أن حكومتها ستواصل العمل على تسهيل التوفيق بين الأسرة والعمل، مضيفة أن هناك أهمية كبيرة لذلك للتوسع في عروض الرعاية للأطفال في سن ما قبل المدرسة.وذكرت ميركل أن الأمر ليس أكثر ولا أقل من تحقيق تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة، وقالت: "من بين ذلك أيضا: يجب أن تكون المرأة قادرة أخيرا على كسب ما يكسبه الرجل! لهذا السبب نحن بحاجة إلى التكافؤ في جميع مجالات المجتمع".