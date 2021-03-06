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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

طبعة جديدة من «تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية» لـ مصطفى عبد الرازق

السبت 06/مارس/2021 - 01:36 م
تمهيد لتاريخ الفلسفة
تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية
آلاء حسن
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أعلنت الدار المصرية اللبنانية عن طرحها طبعة جديدة محققة ومحررة من كتاب "تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية" للشيخ مصطفى عبد الرازق.

ويُعد الشيخ مصطفى عبد الرازق (1885- 1947م) رائدًا من رواد الفكر العربي والإسلامي المعاصر، ويعتبر المؤسس الحقيقي للدراسات الفلسفية الإسلامية في النصف الأول من القرن العشرين في مصر والعالم العربي.

واشتهر بكتاباته ومقالاته الإصلاحية العلمية الرصينة ونجح بما تمتع به من سجايا أخلاقية ورجاحة عقل وسلامة منهج في تأسيس مدرسة علمية استهدفت إصلاح الدراسة في الأزهر، فضلًا عن إصلاح منهج الدراسات الفلسفية الإسلامية، وكان لهذه المدرسة أثرها البالغ في تطوير الدراسات الإسلامية عامة والفلسفية منها على وجه الخصوص.

وبحسب "المصرية اللبنانية"؛ فإنه على الرغم من ظهور العديد من المؤلفات الأخرى التي تناولت تاريخ الفلسفة الإسلامية ومشكلاتها بعد ذلك، إلا أن أيًّا منها لم يتجاوز منهج وطريقة التناول التي تميز كتاب الشيخ مصطفى عبد الرازق وإن استفادوا منه جميعًا، ولا شك أن المدرسة الفكرية التي أسس لها الشيخ مصطفى عبد الرازق قد سارت على هذا الدرب وإن بقي له بالطبع فضل الريادة والسبق، ومن هنا تأتي أهمية أن يعاد نشر مؤلفاته الرائدة التي خط فيها أولى خطوات التأريخ للفلسفة الإسلامية وفلاسفة الإسلام من منظور عربي إسلامي بعيدًا عن تحيز المستشرقين وعدم فهمهم للتراث الإسلامي حق الفهم.

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