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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تحقيقات

«رزق البحر».. ما هو نظام التأمين التكافلي الذي وفرته الدولة للصيادين؟

الأحد 07/مارس/2021 - 12:56 ص
صيادين
صيادين
سالي رطب
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ما يقرب من 50 ألف صياد بدأت حياتهم في اتخاذ منحنى مختلف، بعدما وفرت لهم الحكومة حياة أفضل لهم، من خلال إصدار شهادات تأمين تكافلية، والتي جاءت جزءا من مبادرة "صيادي مصر" التي أطلقتها وزارة القوي العاملة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعم صغار الصيادين، وإصدار بوليصة تأمين ضد الحوادث والإصابات لهم.

ولكن ما هو نظام التأمين التكافلي الذي وفرته الدولة للصيادين؟ وكيف يختلف عن نظام التأمين التجاري؟ "الدستور" في السطور التالية عرضت القصة الكاملة.

في العام الماضي، بدأت وزارة القوئ العاملة في حصر وتسجيل الصيادين كخطوة تمهيدة لعمل وثيقة للتأمين التكافلى لكل صياد وعامل مثبت مهنته ببطاقة الرقم القومي باعتبارهم من فئة العمالة غير المنتظمة ضد الحوادث الشخصية تتحملها حسابات رعاية.

وتغطي وثيقة التأمين التكافلي الوفاة، والعجز الكلى المستديم، والعجز الجزئي وذلك كله نتيجة حادث، بالإضافة إلى عدة تغطيات إضافية مثل نقل الجثمان، وتكاليف الأجهزة الطبية، والعلاج الطبى، وتكون تغطية الوثيقة على مدار ٢٤ ساعة ويتم تجديدها سنويا.

ما هو التأمين التكافلي للصيادين ؟
يعتبر التأمين التكافلي هو ضمان كفالة العملاء المشتركين -الصيادين- بعضهم لبعض أو الضمان المشترك والمتبادل، فهو مبنى على نظام التبرع، فكل مشترك فى نظام التأمين التكافلى يطلب الحماية عليه يساعد باقى المشتركين الآخرين عند تعرضهم للمخاطر.

ويقوم التأمين التكافلي على مبادئ التعاون المتبادل والمسئولية المشتركة والضمان المشترك، ويتعاون حملة وثائق التأمين التكافلى مع بعضهم البعض من أجل مصلحتهم، ويكون كل حامل وثيقة تكافل يدفع اشتراك (قسط) لمساعدة من يحتاج من المشتركين الآخرين فى صندوق التكافل، ويتحمل المسئولية عن الخسائر المشتركين فى صندوق التكافل دون استثناء، ومن غير المسموح لأى من المشتركين باستغلال الآخرين.

كيف يستفيد الصيادين من التأمين التكافلي؟
ويوفر التأمين التكافلي تأمين على الممتلكات - مراكب الصيد- أو على الأشخاص - الصيادين- عبر إصدار وثائق تأمين تكافلية لتغطية الأخطار المختلفة التى يتعرض لها الأفراد فى أشخاصهم أو ممتلكاتهم، ويكون عقد التأمين التكافلى هو عقد يلتزم فيه المؤمن (شركة التأمين) نيابة عن المؤمن لهم (الصياين) بأن يؤدى إلى المؤمن له، أو المستفيد مبلغًا من المال أو أى عوض فى حالة وقوع الحادث المؤمن ضده، أو تحقق الخطر المبين فى العقد، وذلك مقابل مبلغ محدد يؤديه له المؤمن على وجه التبرع لمقابلة التزامات المؤمن (شركة التأمين).

ويدفع الصياد (المؤمن له) قسط مقدم يتم تحديده طبقًا للأساليب الفنية، سواء كان التأمين تكافليًّا أو تجاريًّا، ولكن التأمين التكافلى يختلف عن التأمين التجارى بالنسبة للفائض المحقق، والذى يعتبر حقًّا للمشتركين بعد خصم نسبة للشركة المديرة ومساهميها مقابل الإدارة، وبالتالى ففى التأمين التكافلى يتم توزيع جزء من الفائض على المشتركين فى التأمين طبقًا للنظام الأساسى لكل شركة بما لا يقل عن 40% من الفائض المحقق، بينما يكون الفائض التأمينى فى التأمين التجارى حقًّا للمساهمين بالكامل، وهذا يجعل قسط التأمين التكافلى الذى يتحمله العميل فعليًّا أقل منه فى التأمين التجارى.

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