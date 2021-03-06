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السبت 06 مارس 2021 الموافق 22 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

تحركات شعبية في مناطق لبنانية احتجاجًا على انهيار العملة

السبت 06/مارس/2021 - 01:35 م
جريدة الدستور
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شهد عدد من المناطق اللبنانية، ظهر اليوم السبت، تحركات احتجاجية تصعيدية على وقع التراجع المستمر في سعر صرف العملة الوطنية (الليرة اللبنانية) مقابل الدولار الأمريكي وتدهور الأوضاع الاقتصادية المعيشية، وذلك بقطع حركة السير في مجموعة من الشوارع والجسور الرئيسية وتنظيم وقفات احتجاجية.

وشهد سعر صرف الدولار الأمريكي اليوم ارتفاعا كبيرا؛ حيث بلغ في السوق الموازية (السوداء) 10 آلاف و350 ليرة لبنانية في رقم قياسي جديد، بعدما كان قد سجل أمس 10 آلاف و50 ليرة في وقت يبلغ سعر الصرف الرسمي 1500 ليرة وسعر المنصة التي أنشأها البنك المركزي 3900 ليرة.

وقام المحتجون بقطع الطرق في عدد من المناطق في محافظات مختلفة، منددين بتدهور الأوضاع الاقتصادية والمالية والمعيشية، ومُحملين الطبقة السياسية اللبنانية المسئولية عن تردي الأوضاع في البلاد ومتهمين إياها بالانصراف عن شئون المواطنين اللبنانيين والانهماك في صراعات المحاصصة السياسية والطائفية.

وعادت الاحتجاجات إلى الشوارع اللبنانية قبل 5 أيام على وقع انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية والارتفاع الكبير اليومي في أسعار السلع والخدمات، حيث يقوم المتظاهرون بقطع الطرق والشوارع الرئيسية وأوتوستراد السفر الدولية بواسطة الإطارات المطاطية المشتعلة بشكل خاص، فضلا عن الدفع بصناديق النفايات في وسط تلك الطرق في سبيل منع حركة السير.

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