بابا الفاتيكان: السلام لا يطالب رابحين ولا خاسرين بل أخوة وأخوات

دعا بابا الفاتيكان فرنسيس، اليوم السبت، إلى ضرورة إرساء السلام ونبذ الكراهية خاصة في الدول التي مزقتها الحرب بمنطقة الشرق الأوسط مثل سوريا، مشددًا على ضرورة تحويل أدوات الكراهية إلى أدوات للسلام.وقال بابا الفاتيكان، في سلسلة من التغريدات عبر صفحته الرسمية بموقع "تويتر": "السلام لا يطالب رابحين ولا خاسرين، بل إخوة وأخوات، رغم جروح الماضي، يرحلون من الصراع إلى الوحدة.. دعونا نطلب ذلك في الصلاة من أجل الشرق الأوسط كله، وخاصة من أجل سوريا التي مزقتها الحرب".وأضاف: "من أين تبدأ رحلة السلام؟ من القرار بعدم وجود أعداء.. من يؤمن بالله ليس له أعداء يقاتلونه.. ليس لديه أو لديها سوى عدو واحد يواجهه، عدو يقف على باب القلب: إنه كراهية".واختتم رسالته قائلًا: "الأمر متروك لنا، نحن البشر وخاصة المؤمنين، لتحويل أدوات الكراهية إلى أدوات السلام، لمناشدة قادة الدول بحزم لجعل الانتشار المتزايد للأسلحة يفسح المجال لتوزيع الغذاء للجميع".وبدأ البابا فرنسيس أمس الجمعة، زيارة تستغرق 4 أيام للعراق، في أول رحلة خارج البلاد منذ بدء جائحة كورونا العام الماضي.ووصل البابا فرنسيس إلى مطار بغداد وسط إجراءات أمنية مشددة بعدما قال للصحفيين على متن طائرته إنه شعر أن من واجبه القيام بتلك الزيارة "الرمزية" لأن العراق عانى كثيرًا ولفترة طويلة.