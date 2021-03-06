إعطاء 279.9 مليون جرعة لقاح مضاد لكورونا فى العالم

كشفت بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت، عن إعطاء 9. 279 مليون جرعة من لقاح مضاد لمرض كوفيد- 19 على مستوى العالم حتى الآن.وفي جميع أنحاء العالم، يقدر معدل التطعيم الأخير بنحو 83. 7 مليون جرعة في اليوم على أساس البيانات المعلن عنها وبمتوسط 7 أيام.وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا 1. 116 مليون حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 58. 2 مليون.