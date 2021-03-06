«الأعمال الأفارقة» تثمن زيارة الرئيس للسودان: جاءت في توقيت مهم

شكر الدكتور يسري الشرقاوي رئيس جمعية رجال الأعمال الأفارقة، القيادة السياسية على الزيارة الهامة والمدروسة إلى جمهورية السودان الشقيق والتي تحمل العديد من الدلالات والمعاني التي تعكس الرغبة الحقيقية والصادقة في إعادة تنسيق المواقف ودعم العمل المصري السوداني المشترك في مواجهة التحديات.أشار «الشرقاوي» إلى أن هذه الزيارة سوف تؤكد عمق ومتانة العلاقات الحديثة التي تبنيها مصر مع العمق الاستراتيجي السوداني وإعادة بناء نقاط انطلاقة تجارية اقتصادية مشتركة تنطلق إلى غرب إفريقيا وبعض الدول الافريقية وأن مجتمع الأعمال في البلدين يتطلع الي هذا الدعم وهذا التوجه حتى يمكن أن نحقق خطوات في عمق العمل الإفريقي التجاري الاقتصادي المشترك ويدفعنا سويًا للاستفادة نحن والسودان في التوغل الإفريقي محققين نتائج إيجابية في تفعيل اتفاقية التجارة البينية الإفريقية التي انطلقت في مطلع عام 2021.وأكد الشرقاوي أن العمل الاقتصادي والتجاري مع الجانب السوداني يلقى كل الدعم ويحظي بمزيد من التطور في الفترات الأخيرة، وشهد العديد من الزيارات التجارية المتبادلة بين البلدين وعدد من الفاعليات الهامة، فقد شهد حجم التبادل التجاري بين مصر والسودان ارتفاعًا ليصل إلى 674.5 مليون دولار عام 2019 مقارنة بنحو 610.9 ملايين دولار عام 2018 بنسبة ارتفاع بلغت 10.4%، وتشير الإحصاءات إلى أن الميزان التجاري بين البلدين قد حقق فائضًا لصالح مصر بلغ 260.7 مليون دولار خلال عام 2019، حيث بلغ حجم الصادرات المصرية إلى السودان نحو 467.6 مليون دولار خلال عام 2019 مقابل 206.9 ملايين دولار حجم الواردات المصرية من السودان خلال عام 2019.وأفاد الشرقاوي إلي أننا نتطلع لمزيد من التعاون في مجالات الانتاج الزراعي والحيواني بشكل يضمن إدخال التكنولوجيا الحديثة والعمل المدروس مع توظيف التحول الرقمي في وضع يضمن تحقيق معدلات غير مسبوقة في الامن الغذائي للبلدين.