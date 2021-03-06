رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 06 مارس 2021 الموافق 22 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«الأعمال الأفارقة» تثمن زيارة الرئيس للسودان: جاءت في توقيت مهم

السبت 06/مارس/2021 - 01:33 م
جريدة الدستور
علا العلاف
طباعة
شكر الدكتور يسري الشرقاوي رئيس جمعية رجال الأعمال الأفارقة، القيادة السياسية على الزيارة الهامة والمدروسة إلى جمهورية السودان الشقيق والتي تحمل العديد من الدلالات والمعاني التي تعكس الرغبة الحقيقية والصادقة في إعادة تنسيق المواقف ودعم العمل المصري السوداني المشترك في مواجهة التحديات.

أشار «الشرقاوي» إلى أن هذه الزيارة سوف تؤكد عمق ومتانة العلاقات الحديثة التي تبنيها مصر مع العمق الاستراتيجي السوداني وإعادة بناء نقاط انطلاقة تجارية اقتصادية مشتركة تنطلق إلى غرب إفريقيا وبعض الدول الافريقية وأن مجتمع الأعمال في البلدين يتطلع الي هذا الدعم وهذا التوجه حتى يمكن أن نحقق خطوات في عمق العمل الإفريقي التجاري الاقتصادي المشترك ويدفعنا سويًا للاستفادة نحن والسودان في التوغل الإفريقي محققين نتائج إيجابية في تفعيل اتفاقية التجارة البينية الإفريقية التي انطلقت في مطلع عام 2021.

وأكد الشرقاوي أن العمل الاقتصادي والتجاري مع الجانب السوداني يلقى كل الدعم ويحظي بمزيد من التطور في الفترات الأخيرة، وشهد العديد من الزيارات التجارية المتبادلة بين البلدين وعدد من الفاعليات الهامة، فقد شهد حجم التبادل التجاري بين مصر والسودان ارتفاعًا ليصل إلى 674.5 مليون دولار عام 2019 مقارنة بنحو 610.9 ملايين دولار عام 2018 بنسبة ارتفاع بلغت 10.4%، وتشير الإحصاءات إلى أن الميزان التجاري بين البلدين قد حقق فائضًا لصالح مصر بلغ 260.7 مليون دولار خلال عام 2019، حيث بلغ حجم الصادرات المصرية إلى السودان نحو 467.6 مليون دولار خلال عام 2019 مقابل 206.9 ملايين دولار حجم الواردات المصرية من السودان خلال عام 2019.

وأفاد الشرقاوي إلي أننا نتطلع لمزيد من التعاون في مجالات الانتاج الزراعي والحيواني بشكل يضمن إدخال التكنولوجيا الحديثة والعمل المدروس مع توظيف التحول الرقمي في وضع يضمن تحقيق معدلات غير مسبوقة في الامن الغذائي للبلدين.

موضوعات متعلقة

الاتحاد التركي لكرة القدم يعاقب مصطفى محمد

النيابة العامة تحقق فى وفاة 18 شخصا بحادث الكريمات

حقيقة اعتداء محصل وسائق أتوبيس على فتاة من ذوي الاحتياجات بالإسكندرية

أهالي السودان يرحبون بالرئيس السيسي: «مرحبًا عزيز مصر»

الصور

image description

تداول 27 سفينة و118 ألف طن غلال في صومعة ميناء دمياط

image description

حملة لإزالة التعديات على أراض زراعية في دمياط

image description

رئيس جامعة دمياط يلتقي لجنة «تأهيلي دكتوراه» التربية الرياضية

image description

حملات نظافة مكثفة بأحياء ومراكز أسيوط

image description

اعتماد قرارات تصالح جديدة في مخالفات البناء بأسيوط

الأكثر قراءة

من يدفن جثمان فتاة المعصرة؟.. رفض أهلها تسلمها وألقاها حبيبها في الشارع

وزير التعليم العالى: لن يسمح لأحد بتعطيل العملية التعليمية

أول فيديو من موقع حادث الكريمات.. راح ضحيته 20 شخصًا

صحيفة سودانية تكشف تفاصيل زيارة الرئيس السيسي إلى الخرطوم

إنفوجراف

image description

«رابر وممثل شاطر».. مواهب متعددة للأمير هاري (إنفوجراف)

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

موعد بدء معرض زهور الربيع 2021

بريطانيا ترشح «نيجيري الأصل» لعضوية لجنة قانونية بالأمم المتحدة

فريق رعد يعلن رسميا انطلاقه للمنافسة في المسابقات المحلية والعالمية

تلقيح قردة من حديقة الحيوانات فى سان دييغو ضد كورونا

أيام زمان

يوسف وهبى يروى الساعات الأخيرة لأسمهان قبل رحيلها

«أخويا ربطني في السرير بالجنزير».. اعترافات تحية كاريوكا عن طفولتها

والدتى سبب فى عدم احترافى.. اعترافات لـ أحمد الكاس

«خاتم الحظ عند فاتن حمامة».. أوقفت التصوير بسببه وسعره 2.5 جنيه

مقالات الرأي
د.كريمة الحفناوى
المرأة فى القيادة
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أحمد الرزيقى.. عبقرى التلاوة«1-3»
صفاء النجار
الصعود المفاجئ والانحدار السريع «8»
ماجد حبته
بابا الفاتيكان فى العراق
المزيد

الثقافة

ختام فعاليات المسرح المتنقل بوادى مندر

تاسع أمسيات مبادرة «علاقات ثقافية» بعنوان «مصر والبرتغال»

«مستقبل التراث العمرانى للقاهرة» على مائدة الأعلى للثقافة الأربعاء

«اليونيسكو»: العراق يتربع مجددًا على عرش التاريخ