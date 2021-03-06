كيف يمتحن طلاب «3 ثانوى منازل»؟ التعليم تجيب

طمأنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى طلاب الصف الثالث الثانوي «منازل» والذين قاموا بتقسيم العام الدراسي بشأن موقفهم من الامتحانات حيث إنهم لا يملكون تابلت.وقالت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لموقع «الدستور»، إن الوزارة تعمل حاليًا على إيجاد حلول لهم حتى يتمكنوا من خوض الامتحانات بطريقة مناسبة لهم ومثل زملائهم.وأشارت المصادر إلى أنه سوف يتم إعلان تفاصيل ذلك رسميًا قبل الامتحانات التجريبية.جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى سوف تعقد امتحانات تجريبية للصف الثالث الثانوي فى شهرى أبريل ويونيو المقبلين.