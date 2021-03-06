الترخيص لمحلين قطاع عام بالمشارمة في «الأوكازيون الشتوي» بمطروح

قال المحاسب حسن كمال الشيباني، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمطروح، إن إجمالي الطلبات للمحال التجارية التابعة للقطاع العام التي حصلت على ترخيص للمشاركة في الأوكازيون الشتوي بتخفيضات بنسبة 20% و30%، بلغت نحو محليين تجاريين حتى الآن.ولفت الشيباني، في تصريح خاص لـ"الدستور"، إلى أن المحلات المشاركة بالأوكازيون الشتوي تطرح جميع السلع المعمرة والأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية والمنسوجات وغيرها من السلع ويتم المراقبة عليها للتأكد من الأسعار والتخفيضات، مؤكدا أن المديرية تستقبل جميع الطلبات من المحلات التجارية المشاركة في الأوكازيون الشتوي حتى يوم 28 مارس الجاري، لإتاحة الفرصة للمحال التجارية لتدوير رأس المال وإنعاش المبيعات واستفادة المواطنين بالأسعار المخفضة.وقال إن المحلات التجارية لديها الفرصة في المشاركة بالأوكازيون الشتوي بشرط توافر السجل التجاري والبطاقة الضريبية وتكون محلات مرخصة بالنشاط.