ماليزيا: اكتشاف أول حالتین لسلالة كورونا النیجیریة المتحورة

اكتشفت وزارة الصحة المالیزیة أول حالتین للسلالة النیجیریة المتحورة من فیروس كورونا، المعروفة بـB1.525 في ماليزيا.وأفاد المدیر العام للصحة المالیزیة الدكتور نور ھشام عبدالله- وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الماليزية (برناما) اليوم السبت- بأن الشخصین المعنیین، هما من الوافدین، وصلا إلى مالیزیا وثبت أنھما مصابان بكوفید- 19، من خلال اختبار المسحة الطبیة PCR-RT، ومن ثم قام معھد الأبحاث الطبیة بإجراء تسلسل الجینوم الكامل، وتبين وجود جمیع الطفرات المتعلقة بھذه السلالة المتحورة.يذكر أنه تم اكتشاف ھذا التحور الجدید من 525.B1 لأول مرة في بریطانیا ونیجیریا في دیسمبر 2020.