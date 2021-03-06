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السبت 06 مارس 2021 الموافق 22 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تأجيل محاكمة رانيا يوسف بتهمة سب وقذف الإعلامى العراقى

السبت 06/مارس/2021 - 01:29 م
رانيا يوسف
رانيا يوسف
عادل عبد العال
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قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم السبت، تأجيل ثاني جلسات الدعوى المقامة من الإعلامى العراقى نزار الفارس، ويطالب فيها الفنانة رانيا يوسف، بتعويض 5 ملايين جنيه، بتهمة السب والقذف، لجلسة 13 مارس، لتقديم المستندات الدالة على عدم تقطيع مقاطع من لقاء الإعلامى نزار الفارس مع الفنانة رانيا يوسف وحضورها بشخصها لكونها خارج البلاد وحضر محامى عنها وطلب أجل للاطلاع.

ونصت الدعوى التى أقامها المستشار هيثم عباس بصفتة وكيلا عن الإعلامى العراقى نزار الفارس ضد الفنانة رانيا يوسف على المطالبة بـ 5 ملايين جنيه، تعويضا له عما بدر من الفنانة سب وقذف وتشهير فى حق الإعلامى العراقى على مواقع التواصل الإجتماعى "السوشيال ميديا".

وأضافت الدعوى، أن الإعلامى نزار الفارس بارك للفنانة المصرية رانيا يوسف على حكم البراءة الصادر لها من اتهامات طالتها بعد الحلقة التى استضافها فيها فى برنامجة (مع الفارس)، وما تلاه ضدها من انتقادات واتهامات، ولكنه فؤجى أنها تتهمه تارة بالتحرش بها، وتارة أنه بلا شرف وهو ما يرفضه جملة وتفصيلا كما ورد بصحيفة الدعوى، وعليه انتظر حتى يبت القضاء المصرى فى اتهاماتها لاقتضاء حقة القانونى منها واثقا فى حماية القضاء المصرى الشامخ للكافة.

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