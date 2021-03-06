القبض على عاطلين بكيلو هيروين في القليوبية

تمكنت أجهزة الأمن بمحافظة القليوبية من القبض على عاطلين لقيامهما بالاتجار في المخدرات، ضبط بحوزتهما كمية من مخدر الهيروين وأسلحة، وتم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارا من المقدم محمود إسماعيل، رئيس مباحث مركز طوخ، بضبط عاطلين يقومان بترويج المخدرات، وهما "م. ع. ع"، 31 سنة، و"م. س. م"، 30 سنة، عاطلان، أثناء استقلالهما دراجة بخارية دون لوحات معدنية بناحية عرب الحصوة، بدائرة المركز، وبحوزتهما (بندقية آليه بخزينتها 5 طلقات من ذات العيار، وسلاح ناري فرد خرطوش، وعدد 3 طلقات من ذات العيار، وكمية من الهيروين المخدر تزن حوالي 1 كيلوجرام، ومبلغ مالي 900 جنيه، وعدد 3 هواتف محمولة)، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.