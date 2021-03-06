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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

«مقدرتش أتفادى الميكروباص».. أقوال سائق النقل المتسبب فى حادث الكريمات

السبت 06/مارس/2021 - 02:38 م
حادث الكريمات
حادث الكريمات
ندى حمدي
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فتحت النيابة العامة بجنوب الجيزة تحقيقًا مع السائق المتسبب فى حادث طريق "الكريمات"، الذى أسفر عن مصرع وإصابة 23 شخصًا، بعد اصطدام سيارة مقطورة بميكروباص، ووجهت النيابة للمتهم تهمة القتل والإصابة الخطأ، وواجهته بتحريات الأجهزة الأمنية، وأقوال الشهود والمصابين.

وقال السائق فى التحقيقات، إن عجلة القيادة انحرفت من يده دون قصد بعد انفجار أحد إطارات السيارة، ولم يستطع السيطرة عليها، أو تفادى السيارة الميكروباص، ما أسفر عن وقوع الحادث، كما استمعت جهات التحقيق لأقوال مساعد سائق السيارة المقطورة، وأمرت جهات التحقيق بإجراء تحليل عينة مواد مخدرة للسائق المتهم فى الحادث.

وأعلنت النيابة عن أنه انتقل فريق من «النيابة العامة» في غضون الثامنة والنصف مساء يوم الجمعة الموافق الخامس من شهر مارس الجاري؛ لمعاينة مسرح حادث صَدْم سيارةِ نقلٍ حافلةً (ميكروباص) بطريق الكريمات اتجاه القاهرة الصعيد، وتبيَّن وفاة ثمانية عشر وإصابة خمسة من جرَّاء الحادث.

انتقل فريق آخر إلى مستشفيات العياط وأطفيح وبني سويف لمناظرة جثامين المتوفين وسؤال المصابين، وقد ضُبط سائق سيارة النقل وجارٍ استجوابه واستكمال التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث وكيفية وقوعه.

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