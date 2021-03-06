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السبت 06 مارس 2021 الموافق 22 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

النيابة العامة تنشئ شبكة بيانات رئيسية في إطار منظومة التحول الرقمي

السبت 06/مارس/2021 - 01:23 م
حماده الصاوي
حماده الصاوي
حسام محفوظ
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تواصل النيابة العامة برئاسة المستشار حماده الصاوي، متابعة تنفيذ مشروع التحول الرقمى في أعمال النيابة، في إطار التحول الرقمي للدولة.

وحرصت النيابة قبل بدء مشروع التحول الرقمى، علي تدريب أعضاء النيابة العامة، وموظفيها من خلال مراجعة الدورة المستندية، وبحث مايمكن تطويره منها ونشر الوعي والثقافة الرقمية،وكذلك تنظيم الدورات التدريبية لأعضاء النيابة والموظفين بمعهد البحوث الجنائية بالنيابة العامة.

كما تم تدريب أعضاء النيابة بالمحافظات من خلال تقنية الفيديو كونفرنس، فتم تدريب 866 عضو نيابة بإجمالى 184ساعة تدريب كما تم تدريب 1135موظف بإجمالى 258ساعة تدريب علي استخدام البرامج والتطبيقات الرقمية التي اطلقتها النياية العامة.

وتعاونت النيابة العامة مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لإنشاء مركز المعلومات الرئيسي بالنيابة العامة، وتوفير نظم تأمينه وحمايته بالتطبيقات اللازمة لتطوير منظومة العمل ومد النيابات على مستوى الجمهورية بشبكة خطوط سلبية ولا سلكية الربط فيما بينها وبين بعضها داخليا، وخارجيا في إطار التكامل بين قطاعات الدولة، لتوفير مستلزمات تلك الشبكات وتحديد روابط الاتصال بتطبيقات ومنظومة العمل بالنيابة العامة المختلفة.

كما وفرت النيابة العامة أجهزة التشغيل وتقنيات الحاسب الآلي اللازمة للعمل، وملحقاتها، كما وضعت النيابة العامة بالتنسيق مع وزارة الاتصالات خطة لإنشاء غرفة بيانات رئيسية تتناسب مع حجم البيانات والمساحات التخزينية المستقبلية لتطبيقات وخدمات النيابة العامة الرقمية.

وتتابع إدارة النيابات بمكتب النائب العام، إتمام تنفيذ جميع النيابات على مستوى الجمهورية كتابة تحقيقاتها وإجراءاتها، كافة إلكترونيًّا على الحاسوب، بدلًا من تدوينها يدويًّا، بعد إعلان النيابة كتابة جميع التحقيقات إلكترونيًا.

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