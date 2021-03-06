الصورة الأولى لمها نصار وزوجها المخرج حسين المنباوي

كشفت النجمة الشابة مها نصار عن صورتها الأولى مع زوجها المخرج حسين المنباوي، وذلك عبر حسابها الشخصي على فيس بوك بعد عدة أسابيع من الزواج الذي أقيم مقتصرا على الأهل والأقارب فقط نظرا لظروف كورونا.ونالت "نصار" تعليقات فورية قدمت لها التهنئة على الزواج الحديث من مخرج أحدث أعمالها "الملك أحمس" المقرر تقديمه خلال الموسم الرمضاني القادم من بطولة النجم عمرو يوسف وعدد كبير من النجوم.المسلسل الجديد يعد من أضخم الأعمال الدرامية الجديدة، ويشارك في بطولته صبا مبارك وماجد المصري وريم مصطفى وسوسن بدر، ومن تأليف خالد وشيرين دياب، ومن إنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي عن قصة كفاح أهل طيبة للعالمي نجيب محفوظ.